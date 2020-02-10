В Севастополе прошли районные соревнования по дзюдо

В эту субботу на татами спортивного комплекса Севастопольского государственного университета
прошли районные соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
В турнире приняли участие более 100 юношей и девушек из Симферополя, Ялты, Керчи и Евпатории,
Феодосии.
Победители помимо традиционной наградной атрибутики получили новые комплекты спортивной формы.
Поприветствовать участников соревнований пришли член Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации Екатерина Алтабаева, представители проекта «Детский спорт» Светлана Мудрецова и Алексей Верещака, уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов, депутат
Законодательного собрания Севастополя Елена Глотова, бронзовый призёр открытого турнира
Европы в Болгарии Александр Шалимов, его тренеры Артур Вартанян и Вячеслав Амелин,
заслуженный журналист Крыма Владимир Мелянский.
По итогам соревнований лучшие спортсмены от Севастополя войдут в сборную команду, которая
представит город на первенстве Южного федерального округа в Армавире Краснодарского края в конце февраля. Организаторами турнира являются местная администрация и Совет депутатов Гагаринского района и Федерация дзюдо Севастополя. Соревнования проходили при поддержке федерального проекта «Детский спорт».
По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии Единая Россия (и фото)