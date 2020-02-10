Севастопольцев приглашают на тематическую экскурсию «Защитники Херсонеса»

С 19 по 24 февраля приглашает на уникальные тематические экскурсии — «Защитники Херсонеса».

Защитники Херсонеса были верны славным воинским традициям. В Византийской империи юношей из обеспеченных семей готовили к военной карьере довольно с раннего возраста. К 14 — 15 годам они умели владеть мечом, копьем, дротиком, были обучены верховой езде, тактике и стратегии ведения боя, и вполне могли участвовать в военных действиях, привыкая к тяготам походной жизни.

Мужчины достойно несли службу, занимали важные государственные должности и решали политические вопросы, были отличными земледельцами, торговцами и строителями. Об этих выдающихся гражданах нам рассказывают уникальные памятники, такие как присяга граждан Херсонеса, проксемические декреты, надгробные плиты, скульптурные изображения, фрагменты воинской амуниции, оружия и другие.

Справочную информацию можно узнать по телефону: +7 (918) 110-26-21