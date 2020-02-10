Новым директором Департамента транспорта стал Сергей Румянцев

Сегодня врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил нового директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – Сергея Румянцева.

Сергей Румянцев приехал из Санкт-Петербурга, более 20 лет проработал в дорожной сфере.

Врио губернатора обратил внимание на приоритетные задачи — реконструкция Камышового шоссе, реализация федеральных целевых программ, модернизация общественного транспорта.

Сергей Румянцев родился в 1975 году. Закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (Омск) и Академию народного хозяйства при правительстве РФ (Москва).

Опыт работы: с марта 2018 по февраль 2020 – заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры г. Санкт-Петербург . С август 2015 года по март 2018 года – первый заместитель директора СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства г. Санкт-Петербург. С июля 2014 года по август 2015 года – заместитель генерального директора по производству ГУП Московской области «Московский областной дорожный центр», с февраля 2013 года по апрель 2013 – заместитель директора СПб ГКУ Дирекция транспортного строительства, г. Санкт- Петербург. С июля 2011 по февраль 2013 – заместитель председателя Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области г. Санкт-Петербург .

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)