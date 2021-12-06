Севастопольский студент в даркнете купил амфетамин для сбыта

Хотел заработать

В Севастополе заведено уголовное дело в отношении 18-летнего студента второго курса одного из городских колледжей. Он обвиняется в незаконных операциях с наркотиками.

Полицейские установили, что молодой парень приобрел в даркнете психотропное вещество – «амфетамин» для дальнейшего сбыта. Но заработать он не успел —ночью сотрудники ППС задержали его в лесном массиве пригорода Севастополя в тот момент, когда он забирал закладку с наркотиками.

Студент сознался, что планировал расфасовать наркотик на разовые дозы и сбыть бесконтактным способом.

Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.

Напомним, двое несовершеннолетних севастопольцев получили срок за желание заработать на «закладках» наркотиков.

Ольга Сурикова