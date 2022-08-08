Какой будет погода в Севастополе в ближайшие дни

Сегодня, 8 августа, в Севастополе, по данным Крымского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 31…33°.

Во вторник, 9 августа, — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 22…24°, днем 32…34°.

В среду, 10 августа, — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 22…24°, днем 32…34°.

Фото: Алексей Скляренко