Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового Александра Гужевенко и гвардии младшего лейтенанта Леонида Ясинского.

Александр Гужевенко родился и вырос в Севастополе. Он увлекался велоспортом и ремонтом техники, и стал владельцем популярного автосервиса. В октябре 2022 года его призвали в армию, где он мужественно исполнял свой долг и за проявленный героизм был награжден. Александр погиб в бою на Харьковском направлении.

Леонид Ясинский родился в Немане, окончил медицинский колледж и служил в Балтийском флоте. В 2012 году переехал в Севастополь для службы в Черноморском флоте и активно участвовал в событиях Русской весны. После начала специальной военной операции воевал в составе ЧВК «Вагнер» и затем подписал контракт с ВС РФ. Леонид также проявил мужество в бою и был награжден за свои заслуги. Он геройски погиб, освобождая Курскую область от укронацистских захватчиков.

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Кристина Ветер