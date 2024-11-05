В Общественную палату города Севастополя вошли новые члены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, утвердив кандидатуры, предложенные всероссийскими общественными объединениями. Среди новых членов палаты – Артем Гордиенко, Станислав Корякин и Любовь Шмиголь.

Артем Гордиенко был депутатом заксобрания II созыва от ЛДПР, где занимал пост заместителя председателя постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту. Является председателем Президиума Федерации кикбоксинга, членом правления регби, вице-президентом Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА».

С 2021 года по настоящее время – председатель Севастопольской региональной общественной организации Ветеранов и Пенсионеров органов внутренних дел.

Необходимость доформирования состава Общественной палаты возникла из-за того, что некоторые ее члены досрочно сложили свои полномочия.

Общественная палата продолжит свою работу с обновленным составом, чтобы эффективно представлять интересы граждан и решать важные вопросы для города.

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Кристина Ветер