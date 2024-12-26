Через полтора года все торговые точки в городе приведут к единому стилю

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства Севастополя.

Если предприниматели нарушат эти обязательства, их будут штрафовать и расторгнут с ними контракты.

Напомним, что ранее правительство Севастополя утвердило типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов (НТО). Это значит, что все палатки, киоски и лотки в городе должны будут соответствовать единому стандарту дизайна.

Типовые решения предусматривают три различных варианта дизайна НТО в зависимости от их расположения: «исторический», «балаклавский» и «современный». Для каждого из них разработаны требования к внешнему виду и цвету, материалам и конструкциям всех элементов, включая навесные.