В Севастополе прошел региональный фестиваль «Российского движения школьников»

25 декабря во Дворце детского и юношеского творчества прошёл первый Региональный зимний фестиваль, организованный Севастопольским региональным отделением «Российского движения школьников» (РДШ).

На мерпориятии собралось более 200 школьников и педагогов изо всех образовательных учреждений города.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась Председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Наталья Загородняя.

Представителям организаций организациям РДШ севастопольский школ вручили свидетельства, подписанные Председателем Общероссийской организации Героем России, летчиком- космонавтом Сергеем Николаевичем Рязанским.

Также было подписание соглашение о сотрудничестве между Управлением Государственной инспекции

безопасности дорожного движения УМВД России по городу Севастополю и Севастопольским региональным отделением РДШ, награждение активистов регионального детского штаба.

Для ребят подготовили праздничное представление коллективы ДДЮТ: творческое объединение «Ведущие детских и молодежных программ «Затейник», ансамбль современного и эстрадного танца «Fusion». После концерта позже началась новогодняя дискотека.

Севастопольское региональное отделение РДШ поздравляет жителей и гостей города с наступающими праздниками и благодарит всех ребят, педагогов и родителей за активное включение в Движение и продуктивную работу в этом году!

По материалам Анны Молчановой