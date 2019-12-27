Молодежь

В Севастополе прошел региональный фестиваль «Российского движения школьников»

27-12-2019
выпускающий редактор
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25 декабря во Дворце детского и юношеского творчества прошёл первый Региональный зимний фестиваль, организованный Севастопольским региональным отделением «Российского движения школьников» (РДШ).
 
На мерпориятии собралось более 200 школьников и педагогов изо всех образовательных учреждений города.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась Председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Наталья Загородняя.
 
Представителям организаций организациям РДШ севастопольский школ вручили свидетельства, подписанные Председателем Общероссийской организации Героем России, летчиком- космонавтом Сергеем Николаевичем Рязанским. 
Также было подписание соглашение о сотрудничестве между Управлением Государственной инспекции
безопасности дорожного движения УМВД России по городу Севастополю и Севастопольским региональным отделением РДШ, награждение активистов регионального детского штаба.
 
Для ребят подготовили праздничное представление коллективы ДДЮТ: творческое объединение «Ведущие детских и молодежных программ «Затейник», ансамбль современного и эстрадного танца «Fusion». После концерта позже началась новогодняя дискотека. 
 
Севастопольское региональное отделение РДШ поздравляет жителей и гостей города с наступающими праздниками и благодарит всех ребят, педагогов и родителей за активное включение в Движение и продуктивную работу в этом году!
 
По материалам Анны Молчановой 
Фото Алина Красюк

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