Региональную доплату к пенсии начнут выплачивать в 2020 году вместо федеральной

С января 2020 года на замену федеральной социальной доплате вводится региональная социальная доплата к пенсии. Выплачивать ее будут органы соцзащиты. Доплата полагается в том случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума.

Севастопольские пенсионеры, у которых доход ниже прожиточного минимума, январскую пенсию получат в декабре текущего года без социальной доплаты.

По словам заместителя начальника отдела предоставления соцвыплат Департамента труда и социальной защиты населения Людмилы Воробьевой, прожиточный минимум пенсионера в городе Севастополе устанавливается с 1 января 2020 года, а доплату к пенсии выдадут с 13 по 24 января. Это касается тех пенсионеров, которым была назначена и выплачена федеральная доплата к пенсии включительно по декабрь текущего года. В последующем региональная доплата будет устанавливаться с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе составит 9 тысяч 597 рублей.

При определении материального обеспечения пенсионера помимо пенсии учитываются иные выплаты, а также денежный эквивалент льгот.

При обращении за региональной доплатой к пенсии, право на получение которой возникнет в 2020 году, назначение и выплата будет осуществляться за прошедшее время, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.

При этом пенсионерам, которым Пенсионный фонд установит и выплатит федеральную социальную доплату к пенсии по 31 декабря текущего года включительно, подавать заявление на установление региональной доплаты не требуется. Для этих пенсионеров выплата будет продолжена органами социальной защиты в беззаявительном порядке.

За установлением региональной доплаты к пенсии обращаться по следующим адресам:

Балаклавский район: ул. Урицкого, 2, тел.63-11-87, каб. 12;

Гагаринский район: Пр. Октябрьской революции, 8, тел.42-22-56, 41-68-87,каб. 105;

Ленинский район: ул. Пушкина, 2, тел. 54-33-71, 54-12-98, каб. 11;

Нахимовский район (Корабельная): ул. Рабочая, 3, тел. 49-22-34, каб. 3;

Нахимовский район (Северная): ул. Леваневского, 24, тел. 71-70-74, каб. 6.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: podmoskovye.bezformata.com