Первого января в Севастополе пройдет «Забег обещаний»

Первого января 2020 года в Артиллерийской Бухте состоится легкоатлетический забег «Забег Обещаний» на дистанцию 2020 метров, приуроченный Новому 2020 году. Начало в 11:00, приглашаются все желающие. Организует мероприятие «Школа правильного спорта» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Цель забега обещаний — дать себе обещание в новом году и выполнить его. Забег будет проходить Севастополе во второй раз.

C детальной информацией можно ознакомиться на сайте.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)