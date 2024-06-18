В Севастополе прошел конкурс колясок

В Севастополе состоялся финал городского конкурса семейного творчества «Дефиле колясок – 2024», который проходил в рамках проведения Года семьи. В нем приняли участие 24 семьи из 23 дошкольных учреждений города.

Родители вместе с детьми и командой сада готовили образы, проявили смекалку и изобретательность, превращая обычную коляску настоящее произведение искусства — коляска «Алые паруса», модель российского корабля, композиция из сказки «Алиса в стране чудес», мотивы русских народных сказок….

Жюри оценивало конкурсантов в номинациях «Живой мир», «Коляска-сказка», «Патриотическая коляска», «Семейные традиции», «Цветочная коляска», «Чудомобиль», «Фантазия без границ», «Коляска будущего», «Техно-коляска».

По итогам конкурса участников наградили грамотами и поощрительными призами.