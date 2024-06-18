Из-за ремонтных работ ограничили продажу билетов на некоторые поезда в сентябре и октябре

В связи с корректировкой расписания из-за ремонта на железной дороге временно ограничили продажу билетов на некоторые поезда на осень:

— №7 Санкт-Петербург – Севастополь отправлением из Петербурга на весь маршрут с 17/09 по 10/10;

— №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением из Севастополя на весь маршрут с 15/09 по 8/10;

— №28 Москва – Симферополь, отправлением из Москвы 16, 17, 20, 23/09 по станции Рязань-2;

— №91 Севастополь – Москва, отправлением из Севастополя 22/09 на участке Россошь (включительно) – Мичуринск Воронежский (включительно);

— №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга 16/09 по станции Малая Вишера;

— №179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением из Петербурга с 17/09 по 9/10 по станции Вышний Волочек;

— №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением из Евпатории на весь маршрут с 15/09 по 8/10.