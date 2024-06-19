Ремонт противообвальной галереи в Ласпи могут закончить досрочно

Ремонтные работы противообвальной галереи в Ласпи в самом разгаре. Теперь дорога на ЮБК и обратно занимает больше времени из-за пробок — на это уже неоднократно жаловались севастопольцы.

Как разъяснил и. о. заместителя губернатора города Павел Иено, на данном участке дорог организовано реверсивное движение, регулируемое специальным светофором. Пробки особо интенсивны в выходные дни, когда поток машин значительно увеличивается. Иено рекомендовал использовать альтернативный маршрут через Байдарские ворота.

«Обговорили с подрядчиком проблемные вопросы и сроки выполнения работ. Закончить ремонт постараемся досрочно», — пообещал чиновник.

Ремонт предполагает восстановление бетонных поверхностей всей конструкций, обновление кровли, замену металлических барьерных ограждений с обеих сторон проезжей части, укладку нового асфальта на проезжей части и обустройство тротуаров, отметил Иено.

Напомним, в Севастополе с 1 июня до 1 августа полностью ограничено движение на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской Революции и Фиолентовского шоссе.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города