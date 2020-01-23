В Севастополе пропал мужчина на каяке

В акватории Севастополя сотрудники МЧС ищут пропавшего мужчину, вышедшего в море на каяке

22 января в МЧС обратилась женщина и сообщила, что ее муж 1950 года рождения в 12:00 22 января вышел на каяке

со 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана и не вернулся, на связь не выходит.

На причале № 159, со слов ответственных лиц, гражданин записался в журнал выхода-прихода судов по направлению в Инкерман, личные вещи находятся на причале, каяк отсутствует.

На поиски сразу же был направлен катер Специализированного отряда Главного управления МЧС, на борту которого 4 человека личного состава, катер Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя – 4 человека на борту, пограничное управление «Мангуст» — 6 человек. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов. Всего привлечено 14 человек и 3 плавсредства, из них

от МЧС России 4 человека и 1 плавсредство.

Обстоятельства происшествия уточняется. Поиски продолжаются.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)