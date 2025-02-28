В Севастополе прокуратура добивается ремонта участка водовода на ул. Багрия — ул. Брянской

Прокуратура проверила исполнение ГУПС «Водоканал» требований законодательства при выполнении мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Ведомством установлено, что физический износ участка сети водоснабжения протяженностью почти 450 м по ул. Багрия – ул. Брянской составляет 90%. При этом ресурсоснабжающая организация не проводила мероприятия по его замене. И в инвестиционную программу модернизации объектов централизованной системы водоснабжения ГУПС «Водоканал» данный участок не включался.

В связи с этим прокуратура через суд требует от организации ремонта аварийной зоны водовода.

Иск прокурора удовлетворен.

Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений закона.

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Ольга Сурикова