В Севастополе пройдёт комплексная проверка системы оповещения

5 марта с 10:30 до 12:00 на территории Севастополя пройдёт комплексная проверка системы оповещения населения с практическим включением проверочного сигнала «Внимание всем!»

При этом будут включены сирены и средства уличной звукофикации, также будет передано текстовое сообщение по телевизионным каналам и при помощи смс-информирования.

Учебная подача сигнала «Внимание всем!» будет длиться только 3 минуты — в промежуток с 10:40 до 10:43.

С 10:43 до 10:44 на телеканалах произойдет перехват эфира и появится сообщение с текстом «Техническая проверка системы оповещения!»

С 10:45 до 10:55 будут запущены сообщения о проводимой проверке по сетям проводного радиовещания и смс-информирование.

Напомним, что в прошлом году в городе было дополнительно построено 96 оконечных устройств оповещения, что позволило увеличить охват зон оповещения до 85% территории города.