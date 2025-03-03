Из Крыма можно доехать на поезде до Смоленска — открыта продажа билетов

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» открыл продажи билетов на летний маршрут «Смоленск — Симферополь». Поезд №473/474, курсирующий каждое лето, в этом году дополнительно получит вагоны беспересадочного сообщения «Белгород — Симферополь», сообщают в пресс-службе перевозчика.

Первый рейс из Симферополя отправится 29 мая в 13:30, прибудет в Белгород 31 мая в 5:10, в Смоленск — в 13:22. В первый рейс из Смоленска поезд выйдет 31 мая в 19:21, из Белгорода – 1 июня в 00:25, прибудет в Симферополь 2 июня в 17:00.

Состав будет курсировать через день и проследует через Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань. Пассажирам доступны купейные и плацкартные вагоны.

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