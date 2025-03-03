В Севастополе появятся остановочные комплексы нового типа

В Севастополе добавили пятый вариант к уже существующим четырём архитектурным решениям остановочных павильонов. Его создали специально для мест с ограниченным пространством. Новый павильон компактнее и может иметь два варианта боковых стенок.

Как рассказала и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Юлия Шемонаева, у нового вида остановок будут уменьшены боковые стенки, либо их вовсе уберут. Также возможно уменьшение толщины крыши, чтобы облегчить конструкцию. Сейчас около 180 остановок требуют таких решений.

Всего разработано пять типов павильонов из стекла и противовандальных, с задними и боковыми стенами из закалённого стекла, металлическим каркасом и козырьками из алюминиевых панелей.