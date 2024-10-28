Бывший директор севастопольской школы обманула инвалида на 40 тысяч рублей

Осенью 2019 года женщина была принята на работу уборщицей в школу, где учился ее ребенок. Директор взяла у нее банковскую карту, якобы для использования денег на нужды школы, но на самом деле использовала 40 тысяч рублей в личных целях.

Ранее, бывший директор уже была привлечена к уголовной ответственности за мошенничество с использованием своего служебного положения и получила штраф в 300 тысяч рублей, но была освобождена от выплаты, поскольку долго находилась под стражей.

Суд обязал экс-директора выплатить украденную сумму женщину-инвалиду.