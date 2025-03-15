В Севастополе пройдут прослушивания в Театральную школу Олега Табакова

12 и 13 апреля в Севастополе будет работать приёмная комиссия Театральной школы Олега Табакова во главе с художественным руководителем, народным артистом России Владимиром Машковым.

Прослушивания впервые будут организованы в нашем городе.

Заявки можно подать до 4 апреля включительно.

️Абитуриентам необходимо подать анкету и видеовизитку. Участвовать могут ученики 9-10 классов, а также первокурсники колледжей.

Приемная комиссия выберет абитуриентов, которые продолжат проходить отборочные испытания и отравятся на финальный конкурс в Москву.

В итоге 24 человека станут студентами Школы Табакова и будут бесплатно жить в центре Москвы и обучаться актёрской профессии у известных актёров: Владимира Машкова, Сергея Угрюмова, Яны Сексте, Владислава Миллера, Виталия Егорова, Алёны Лаптевой и других.

В этом году приёмная кампания проходит в рамках проекта «Школа Табакова: траектория театрального образования», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта пройдут творческие встречи, мастер-классы и лекции.

Фото Анны Корниловой