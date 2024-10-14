По делу о подрыва Керченского моста объявлены розыск граждане Грузии и Украины

Следствие объявило в розыск граждан Грузии и Украины по делу о подрыве Керченского моста в 2022 году, следует из материалов дела.

Как пишет ТАСС, в межгосударственный розыск объявлены гражданин Грузии Александр Инасаридзе и гражданин Украины Сергея Андрейченко.

Инасаридзе обвиняется в теракте, повлекший смерть человека, в незаконном приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой.

Андрейченко обвиняется в теракте, повлекшем смерть человека, и незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушилась часть Крымского моста.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова