В Севастополе пройдет Большой этнографический диктант

С 1 по 8 ноября севастопольцы напишут Большой этнографический диктант, благодаря которому проверят свои знания по истории, культуре и традициям народов России.

Акцию приурочат ко Дню народного единства, к 4 ноябрю.

Попробовать свои силы можно перейдя по ссылке https://www.miretno.ru/, выбрав вкладку «Пройти Диктант». Второй вариант — в Севастопольский городской национально-культурный центр (ул. Большая Морская, 38) с 10:00 — 14:00.

На диктант выделят 45 минут. Максимальное количество баллов — 100.

«В тестировании смогут принять участие жители возрастом до 16 лет — в этом случае им будет дано для прохождения 20 общефедеральных вопросов. А также в возрасте от 16 лет — им будет дано 30 вопросов для прохождения, которые будут включать в себя 20 общефедеральных вопросов, а также 10 вопросов, связанных с региональной спецификой», — рассказала первый замдиректора Департамента внутренней политики Мария Вечёра.

Если участник пройдет диктант онлайн — он получит сертификат участника в электронном формате. При написании диктанта на месте — выдадут бумажный сертификат.

Правильные ответы будут опубликованы на официальном сайте Диктанта до 13 ноября.

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Анна Левина