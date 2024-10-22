Новый председатель Совета по охране памятников истории и культуры в Севастополе Степан Самошин рассказал о ближайших планах организации

В ближайшее время состоится организационная встреча для желающих вступить в общество, где будут озвучены задачи Севастопольского регионального отделения. Совет – постоянно действующий руководящий орган отделения, который выбирает из своего состава Председателя на 5 лет.

«В сентябре этого года я был избран председателем. Я не первый год занимаюсь градозащитной деятельностью в Севастополе, веду сообщество «Архитектура Севастополя», посвящённое исторической застройке города, входил в научно-методический совет при Севнаследии», — рассказа Степан Самошин.

Сейчас перед отделением стоят следующие задачи:

— Общественный контроль за деятельностью местного органа охраны (Севнаследия);

— Подача заявлений на выявление объектов как ОКН;

— Мониторинг состояния ОКН;

— Просветительская деятельность;

— Деятельность в сфере законодательства;

— Практическая забота о городской старине в широком смысле (субботники, реставрация своими силами зданий и объектов, не являющихся ОКН).

Напомним, что ВООПИК – всероссийская организация, которая существует в 1965 года. Сейчас она имеет подразделения на большей части территории России. Её основные задачи – общественный контроль и деятельность по сохранению и популяризации историко-культурного наследия России.