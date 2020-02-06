В Севастополе пройдет акция «Дарите книги с любовью»

С 10 по 16 февраля пройдет Четвертая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения.

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, и библиотеки-филиалы ГБУК Севастополя «ЦБС для взрослых» приглашают своих читателей совершить «книгообмен».

Приглашаем стать участниками акции «Дарите книги с любовью» и принести новые книги для библиотек города.

13 февраля в 13:00 акция состоится в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51), библиотеке-филиале №3 (ПОР,33) и библиотеке-филиале №9 им. А. Ахматовой (ул.Вакуленчука,9).

14 февраля в 13:00 в библиотеке-филиале №8 (ул. Б. Морская 31).

Цель Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)