«Кванториум» приглашает на лекцию о загадках Вселенной

7 февраля в 17:00 в детском технопарке «Кванториум» пройдет лекция о тайнах Вселенной, которую проведет лучший лектор России, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, Сергей Валентинович Назаров.

«Результатом тысячелетних исследований человечества является отчетливое понимание того, что мы видим и понимаем не более 5% от всей Вселенной. Это удивительный, обескураживающий факт! Но и в этих нескольких процентах скрывается немало изящных загадок», — отметил Сергей Назаров.

С собой нужна сменная обувь (или бахилы).

По материалам пресс-службы детского технопарка «Кванториум»