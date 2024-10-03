Список адресов, где в Севастополе 4 октября не будет света

По традиции «Севкор» публикует список адресов, где в Севастополе не будет света 4 октября.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

ул. Сапунгорская, 34 (ФГУП «КЖД», ООО «Черноморские традиции», ООО «Безопасные дороги Севастополя», ГБУ «ГОРСВЕТ»).



с 11:00 до 15:00

17-й километр Ялтинского шоссе, 1;

район горы Гасфорта.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

3-я Комендорская, 10-А, 2, 14-20(чет), 1238, 1254, 21-А, 829, 7, 15-21(нечет), 1237, 1255;

2-я Комендорская, 24-А, 2, 8, 12, 16-18(чет), 24, 1156, 1256, 3, 7-13(нечет), 1157;

ЖСТИЗ «Солнечный», 4-6(нечет), 20, 32, 48, 1, 13-15(нечет), 21, 33, 51;

ул. 1-я Комендорская, 6-А, 6-10(чет), 14-18(чет), 1182, 1188, 1181, 1187, 1313;

ул. Каштановая, 23;

ул. 5-я Комендорская, 1196, 1193;

СНТ «Гидрограф», 40;

СНТ «Сапун-гора», 32, 1, 15, 47.



ул. Тараса Шевченко, 56-А/1, 44-А;

ул. Маринеско Александра, 20/12, 20/4, 20-23(нечет), 11, 27;

СНТ «Рыбак-5», 104, 148, 182, 314, 131-А, 124, 305, 1041;

ул. Июньская, 64.

ул. Орхидейная, 15, 35;

пер. Снежный, 1105.



КСП Красный Октябрь, 306, 800, 310-318(чет), 792, 248, 256, 170, 340-342(чет), 170, 350, 288, 252, 279, 281, 315, 791, 275, 315, 278, 285, 243, 791, 981, 141, 311, 251-253(нечет), 543-545(нечет).



с. Резервное

пер. Бородинский, 2-4(чет), 1-А, 11-Д, 346-352(чет), 3-А, 1-9(нечет);

ул. Вишнякова, 4-А, 10-Б, 2-30(чет), 588, 1-37(нечет), 25;

пер. Дружный, 6, 17-А, 1-3(нечет), 7, 11-17(нечет), 23;

пер. Ветеранов, 2-4(чет), 1-А, 3-А, 1-3(нечет);

ул. Виноградная, 26, 33.

ул. Арсланова, 2-А, 2-4(чет), 1-13(нечет);

ул. Космонавтов, 1.



с. Орлиное

ул. Урожайная, 16-А, 4-52(чет), 1-59(нечет), 65;

ул. Счастливая, 2-12(чет), 24, 36-56(чет), 9-А, 1-3(нечет), 1389;

пер. Ровный, 2-4(чет), 3-5(нечет);

ул. Евгении Грунской, 16-22(чет), 1-5(нечет);

ул. Кедровая, 2;

ул. Кипарисовая, 10-22(чет), 9-11(нечет);

ул. Тюкова, 62-66(чет);

ул. Трактористов, 2-12(чет), 1-19(нечет);

пер. Форосский, 4, 8, 5-7(нечет).



ул. Макарова, 20-30(чет), 9-А, 1-29(нечет);

ул. Переселенческая, 16-А, 24-А, 2-36(чет), 1-А, 9-А, 1-17(нечет), 21-23(нечет);

ул. Полевая,1-А, 1-Б, 1;

ул. Приветливая, 10-14(чет), 545, 566, 1-3(чет), 7.



с. Гончарное

пер. Тепличный, 2-А, 2-12(чет), 1-А;

ул. Мягкого, 2-А;

ул. Механическая, 14-А, 12-14(чет), 17, 6-А, 4-А, 2-4(чет), 1-3, 7, 11;

ул. Раздольная, 10-12(чет).

ул. Кичигина, 4-В, 4-Б, 4-А, 4-22(чет), 15;

ул. Резервная, 2-20(чет), 1-19(нечет);

пер. Сельский, 2-4(чет), 1-3(нечет), 2-А;

ул. Молодежная, 22;

ул. Дружная, 28, 21.



с. Павловка

ул. Родниковская, 2-В, 1, 2-А/1, 5.



пос. Любимовка

Качинское шоссе, 8-14(чет), 160, 164-176(чет), 180-182(чет), 61-Б, 7-15(нечет), 43-87(нечет), 801, 25/57;

ул. Федоровская,128, 182, 61-Б, 129, 442, 680, 439, 445, 659, 36-70(чет), 47-49(нечет), 2251;

ул. Новая, 10-А, 10-12(чет), 9-А, 5-19(нечет), 23-29(нечет), 43-61(нечет);

проезд Федоровский, 402.



ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;

ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47, 695;

ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48, 63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61.



ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167, 1032, 1033;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;

ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;

проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;

ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек» , 300.



ЗАО имени Софьи Перовской, 194/78, 670, 1760-1762(чет), 1761, 670, 1768, 1812, 196, 196, 1810, 2168, 3, 671, 673/1, 617, 1761-1763(нечет), 7, 1811, 671/4, 1809, 1755, 1323, 1765, 197, 1743, 1749, 1315, 671/73, 11;, 274-276(чет), 280, 513, 273-275(нечет), 279, 515-517, 2286, 1912-1914(чет), 1922, 2278, 2698, 2930, 2697, 2279, 1924, 2966, 154, 1356, 1923, 1911-1913(нечет), 29, 2057, 2703, 2303, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 240, 257, 269, 481.

с 08:00 до 17:00

ул. Склонная 105;

ул. Новикова 60-а, 51-б,51-в,51-к,51;

ул. Клубная 2-8(чет), 15-а,15-б,1-9(нечет),15;

ул. Неглинная 2-12(чет),16, 5-а,9-а,2/3, 1-11(нечет);



пос. 1-ое отд. с/х /Золотая балка:

ул. Междурядная 29.



с. Андреевка:

с/х Качинский (скважина ГУПС «Водоканал»).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер