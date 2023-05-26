Погода в Севастополе на выходных

В Севастополе сегодня, 26 мая, облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ночью, утром на побережье туман.
Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +21…+23°.
В субботу, 27 мая, облачно с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +21…+23°.
В воскресенье, 28 мая, облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +21…+23°.
Фото: Юрий Югансон