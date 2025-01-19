В Севастополе продолжают убирать мазут с побережья

В городе работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС вместе с волонтерами. Они очистили побережье Балаклавы и Голубой бухты.

За 18 января вывезли 15,3 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ — 190,9 тонны. Для того чтобы убрать грунт с качинского побережья пришлось применять тяжелую технику.

Сегодня спасатели и волонтеры работают в Балаклаве, на пляже «Инжир». Для добровольцев провели инструктаж, выдали инвентарь и средства индивидуальной защиты.

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся пять птиц.

Записаться волонтером можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц необходимо звонить 112.