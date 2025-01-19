В Севастополе после шторма снова зафиксированы выбросы мазута

«После вчерашнего шторма мазут снова выбросило на берег. Загрязнения мы обнаружили на Яшмовом пляже», — пишут севастопольцы.
По информации из чата волонтеров, сегодня контейнеры для самостоятельно собранного загрязненного грунта размещены на территории пляжей:
— Балаклава набережная Назукина;
— Голубая бухта-2 контейнера;
— Кача -2 контейнера;
— Кача Парус;
— Нахимовец;
— Орловка 1- 2 контейнера;
— Толстяк пляж;
— Андреевка пляж.
Для волонтерской помощи обращайтесь в штаб по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц звоните 112.
Анна Левина