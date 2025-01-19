В Севастополе после шторма снова зафиксированы выбросы мазута

«После вчерашнего шторма мазут снова выбросило на берег. Загрязнения мы обнаружили на Яшмовом пляже», — пишут севастопольцы.

По информации из чата волонтеров, сегодня контейнеры для самостоятельно собранного загрязненного грунта размещены на территории пляжей:

— Балаклава набережная Назукина;

— Голубая бухта-2 контейнера;

— Кача -2 контейнера;

— Кача Парус;

— Нахимовец;

— Орловка 1- 2 контейнера;

— Толстяк пляж;

— Андреевка пляж.

Для волонтерской помощи обращайтесь в штаб по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц звоните 112.