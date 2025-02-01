Матерям-героиням хотят платить ежемесячно 72,4 тысячи рублей

Минтруд РФ предложил ежемесячно платить матерям-героиням 72,4 тысячи рублей. Звание «Мать-героиня» с 2022 года присваивают тем, кто родил и воспитал десятерых и более детей.

При награждении за это звание женщины получают единовременно 1 миллион рублей.

Для получения выплаты не нужны заявления. Деньги будут приходить автоматически и индексироваться каждый год 1 февраля.

Многодетные матери также могут заменить деньги на набор социальных льгот: освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в транспорте, посещение музеев и другие льготы.

Напомним, что президент в конце 2024 года поручил установить с 1 января 2025 года социальные гарантии матерям-героиням, как у Героев Труда.

На фото — семья Лисейцевых из Севастополя.