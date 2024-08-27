В Севастополе продолжается оклейка школ защитной пленкой

К настоящему времени работы завершены в 28 зданиях, ещё 9 зданий сейчас в работе. На этой неделе оклейка будет идти в Севастопольском профессиональном художественном колледже, в Севастопольском профессиональном архитектурно-строительном колледже, в гимназии №5 и билингвальной гимназии №2, в детском саду №91 и в школе №12.

В настоящее время продолжаются поставки плёнки. Планируется усилить бригады, чтобы как можно быстрее завершить этот процесс.

Напомним, что всего предстояло оклеить окна 158 зданий, это 66 тысяч квадратных метров плёнки. Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка толщиной 200 микрон, класса защищенности 4К, которая может выдерживать серьезные механические нагрузки. Даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на пленке и не разлетятся.

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Анна Левина