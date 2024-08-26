Севастополец пытался откупиться от инспектора ДПС в Сакском районе

Житель Севастополя пытался избежать ответственности за пьяную езду

Сотрудниками Госавтоинспекции в Сакском районе был остановлен 48-летний севастополец. Во время проверки документов его поведение показалось подозрительным. Он отказался от прохождения медосвидетельствования и пытался дать инспектору 53 тысячи рубля взятки.

Деньги мужчина оставил на панели служебного авто. Теперь ему грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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Ольга Сурикова