Прокуратура заставила коммунальщиков обезопасить детскую площадку в Комсомольском парке

Прокуратура Ленинского района добилась наведения порядка на детской площадке в Комсомольском парке им. Марии Байды. Ранее в социальных сетях появились тревожные сообщения о том, что игровое оборудование находится в небезопасном состоянии и представляет угрозу для здоровья детей.

Проверка подтвердила эту информацию. Выяснилось, что сетки и другие элементы площадки имели острые, незащищенные углы, а сами конструкции были повреждены. На металлических деталях обнаружились следы коррозии, многие крепления отсутствовали. Стало очевидно, что эксплуатация площадки в таком состоянии недопустима.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору ГБУ «Парки и скверы», в чьем ведении находится Комсомольский парк. На данный момент все нарушения устранены: проведен ремонт оборудования и покрытия, заменены опасные элементы.

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Анна Левина