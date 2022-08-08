В Севастополе продлен «желтый» высокий уровень террористической опасности

На основании рекомендаций правоохранительных органов в Севастополе еще на 7 дней до 14 августа продлен высокий желтый уровень террористической угрозы.

Сообщение об этом размещено на сайте правительства Севастополя.

Гражданам рекомендуется:

Контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в детских игрушках, сотовых телефонах, коробках, сумках, портфелях, сигаретных пачках, банках из-под пива и т.п.). Не пинать на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя. Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

При обнаружении бесхозной вещи в общественном транспорте, опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, чья она и кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома, опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, немедленно сообщить о находке администрации или охране.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

Во всех перечисленных случаях:

— не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;

— зафиксировать время обнаружения предмета;

— постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

— обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Контактные телефоны:

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Служба-112): 112 (круглосуточно).

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю:

-дежурная служба Службы в городе Севастополе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю: 8(8692) 54-37-78;

УМВД России по г. Севастополю:

— дежурная часть: 8 (8692) 73-80-01, вызов полиции с мобильных телефонов: 102 (круглосуточно);

— телефон доверия УМВД России по г. Севастополю: 8 (8692) 55-02-02 (обратившись по которому Вы можете оставить свое заявление только на неправомерные действия либо бездействие сотрудников ОВД).

Управление Росгвардии по г. Севастополю: дежурная часть 8 (8692) 54-29-95 (круглосуточно);

ГУ МЧС России по г.Севастополю:

— 8 (8692) 65-55-00 – дежурная часть аварийно-спасательной службы, звонок с мобильного телефона — 101 (круглосуточно);

— «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по г. Севастополь: 8 (8692) 65-55-10;

Телефоны дежурной части ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю: 8(3652)500750, 8(3652)500751;

Скорая помощь: 103;

Аварийная служба газовой сети: 104;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63, 41-76-00 (круглосуточно);

Севэнергосбыт: 53-05-72 (круглосуточно);

ФГУП «102 ПЭС» МО: 54-46-66;

Севтеплоэнерго: 54-54-19 (круглосуточно), 54-54-73 (круглосуточно), 8 800 777 00 19 (круглосуточно);

6 ЭНР (Северная сторона): 71-43-82; 71-46-19 (круглосуточно);

ГУПС «Водоканал» аварийно-диспетчерская служба: 54-42-68, 54-47-80;

Телефон «Ребенок в опасности», короткий номер: 123.

Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.

Фото: пресс-служба правительства