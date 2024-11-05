Сеть кондитерских «Сладкий лисенок» возобновила работу в Севастополе

Напомним, что Ленинский районный суд приостановил деятельность ООО «Сладкий Лисёнок» на 30 дней после 6 случаев острой кишечной инфекции у посетителей.

Все 45 точек кондитерской в Севастополе были закрыты.

На своей странице в социальных сетях на момент закрытия администрация «Сладкого лисёнока» писала, что с решением суда не согласна и подает апелляцию.

«Нами уже устранено 90% выявленных нарушений.

Уверены, что сможем отстоять свое право на возобновлении деятельности раньше установленного судом срока», — говорится в сообщении от 18 октября.

«Мы подали апелляцию и в кротчайшие сроки устранили незначительные замечания — уложились в 10 дней. Роспотребнадзор повторно выехал в цех на проверку. 20 октября прошло повторное заседание суда и нас открыли раньше — работать мы могли уже с 31 октября. Так как мы должны были подготовить полуфабрикаты, точки начали работу с 3 ноября», — рассказали в администрации «лисёнка».

3 ноября кондитерская возобновила работу. А сегодня возле Инженерной школы дети получили шарики с символикой «лисёнка» в качестве рекламы о начале работы.

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Анна Левина