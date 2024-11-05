В Россию едет масло из дружественных стран

Россельхознадзор сообщал, что из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию уже ввезено 90 тонн сливочного масла. Хотя на рынок этот объем влияния не окажет.

20 тонн сливочного масла импортировали за два дня из Турции.

Сейчас Россия рассматривает поставки сливочного масла из Индии и Ирана.

По подсчетам председателя Совета Молочного союза России Людмилы Маницкой в стране не хватает в год 40 тысяч тонн масла.

Причиной роста стоимости сливочного масла в этом году стал серьезный рост затрат на его производство. В сентябре себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 21%. Об этом рассказал гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

Также выросла стоимость сырого молока, на 21,8% в сентябре в сравнении с сентябрем 2023 г. При этом для производства 1 кг масла необходимо от 20 до 23 кг сырого молока.

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Анна Левина