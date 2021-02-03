В Севастополе катера начали ходить из Артбухты до площадь Захарова

Идет ремонт причала
Севастопольский порт изменил маршрут движения катеров из Артиллерийской бухты на Северную сторону города. Это связано с ремонтом причала на Радиогорке, сообщает администрация порта.
Катера с сегодняшнего дня ходят к площади Захарова.
Отмечается, что начало движения от площади Захарова — 6.30; от Артбухты — 7.00.
Маршрут будет действовать до окончания работ по ремонту причала, который разбил шторм.
Пассажирские катера на линии Графская — площадь Захарова и паром работают согласно расписанию.
Ольга Сурикова