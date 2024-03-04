В Севастополе приезжий наркоторговец-рецидивист помог похитит у пенсионерки 3,6 млн рублей

В Севастополе полицейские задержали посыльного телефонных мошенников, похитившего 3,6 миллиона рублей у пенсионерки.

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В полиции Севастополя рассказали, что 76-летняя местная жительница стала жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП». Ей позвонили и сообщили, что якобы ее дочь стала виновницей дорожной аварии, в которой серьезно пострадал подросток, и нужны деньги для срочной операции.

Потерпевшая трижды передавала прибывшему курьеру свертки с деньгами, в том числе иностранной валютой. Всего она успела передать 3,6 млн рублей.

Оперативники задержали посыльного аферистов. Им оказался 39-летний приезжий, ранее неоднократно судимый за кражи и незаконные операции с наркотиками. Он три года назад приехал в Севастополь с целью трудоустройства, но доход разнорабочего его не устраивал, поэтому и устроился курьером телефонных мошенников. За три визита к пенсионерке он перечислил все похищенные деньги анонимным кураторам, за что получил около 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

На него возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова