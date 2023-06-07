В Севастополе при повороте троллейбуса упал находящийся в салоне ребенок и получил травмы

Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту падения ребенка во время поездки в троллейбусе. Десятимесячный малыш находился в коляске рядом с матерью.

Инцидент произошел несколько дней назад в районе дома № 3 по улице Павла Силаева. При повороте налево в салоне троллейбуса перевернулась коляска с десятимесячным ребенком.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был доставлен в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, на данный момент опрашиваются очевидцы инцидента, изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленные в салоне транспортного средства.

Ольга Сурикова