В Севастополе презентовали проект реконструкции улицы Ленина и проспекта Нахимова

Проект реконструкции замыкающих улиц центрального городского кольца разработало то же архитектурное бюро, что и Большой Морской – бюро Wowhaus.

Накануне разработчики представили его на заседании архитектурно-художественного совета.

«Нам важно из центрального городского кольца сделать единое общественное пространство. В связи с тем, что улицы находятся в пределах исторического поселения и на них расположено много объектов культурного наследия, подход у нас был очень сдержанный», — отметил представитель архитектурного бюро.

В рамках реконструкции будут созданы цельные удобные комфортные пешеходные пространства с карманами для парковки автомобилей. На площадках у Синопской лестницы и Морской библиотеки будут убраны парковки для автомобилей. Также возле Морской библиотеки будет обустроен небольшой сквер.

Тротуары будут вымощены гранитной плиткой по примеру Большой Морской. Тоже касается и опор освещения, стилизованных под исторические.

Что касается МАФов, они тоже во многом взяты из проекта Большой Морской. Например, большие скамейки-диваны, но будут видоизменены урны и решетки вокруг деревьев.

На проспекте Нахимова и улице Ленина останется по большей части существующее озеленение в отличии от Большой Морской, где оно было практически полностью заменено. Будет добавлен нижний уровень озеленения, также оно будет обновлено, где это необходимо или добавлено там, где было утеряно.

Площадь Нахимова получит более парадный вид за счет круга с латунной полосой. С площади Нахимова также будет убрана парковка, и она станет единым целым.

В Екатерининском сквере на улице Ленина будет заменена плитка, освещение, новое озеленение, выравнивается геометрия сквера.

В Комсомольском сквере будет сохранена историческая ротонда, но будет сделана парадная входная группа, на входе появится круглая клумба. Будет благоустроена нижняя смотровая площадка с красивым видом.

Доска почета Ленинского района будет сохранена, но будет добавлена подсветка самой доски.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что пока что на реализацию проекта реконструкции центрального городского кольца не хватает финансирования.

Дарья Тимофеева

Фото: правительство Севастополя