В Байдарской долине пресечена попытка сбросить КАМАЗ мусора

Грузовую машину остановили полную грунта без сопроводительных документов

В селе Широком инспекторы Севприроднадзора во время рейдового мероприятия выявили грузовой автомобиль, который перевозил грунт без разрешительных документов.

В пресс-службе правительства сообщили, что машину остановили на одной из улиц населенного пункта, водитель при этом не смог указать, куда и с какой целью направлялся.

Данные действия были расценены как нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

Инспекторами Севприроднадзора был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Санкция предусматривает административный штраф до 250 тысяч рублей.

Напомним, недавно в Балке Бермана в ходе рейда остановлена грузовая машина, перевозившая отходы.

Ольга Сурикова