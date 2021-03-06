В Байдарской долине пресечена попытка сбросить КАМАЗ мусора

Грузовую машину остановили полную грунта без сопроводительных документов
В селе Широком инспекторы Севприроднадзора во время рейдового мероприятия выявили грузовой автомобиль, который перевозил грунт без разрешительных документов.
В пресс-службе правительства сообщили, что машину остановили на одной из улиц населенного пункта, водитель при этом не смог указать, куда и с какой целью направлялся.
Данные действия были расценены как нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
Инспекторами Севприроднадзора был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Санкция предусматривает административный штраф до 250 тысяч рублей.
Напомним, недавно в Балке Бермана в ходе рейда остановлена грузовая машина, перевозившая отходы.
Ольга Сурикова