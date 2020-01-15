Правительство России подало в отставку

Правительство России ушло в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, — передает Крыминформ со ссылкой на Дмитрия Медведева.

Правительство РФ подало в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, согласно которой президент может такую отставку принять или отклонить.

Напомним, сегодня президент РФ выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Владимир Путин предложил меры по улучшению демографической ситуации, модернизации системы здравоохранения и образования, также президент предложил внести изменения в Конституцию России.

Например, полномочия верхней и нижней палаты парламента России предложено расширить. Государственная дума должна сама утверждать премьер-министра, его замов и федеральных министров, а президент не имеет права это решение отменить. При этом, назначение руководителей силовых ведомств остается за президентом, но ведется оно с учетом консультаций с Советом Федерации.

По материалам Крыминформ (и фото)