Мошенники обманывают клиентов автосервисов

Полиция Севастополя предупреждает о новой для города схем е мошенничества. Теперь под угрозой оказались клиенты автосервисов.

Злоумышленники обманывают и работников автосервиса, и собственника автомобиля, который оставил машину для обслуживания или ремонта.

Мошенники наблюдают за тем, как владелец передает машину в сервис и уезжает. После этого на СТО поступает звонок. Мошенник представляется владельцем машины, называет её модель и номер, а также просит уточнить, какой телефон он оставил для связи. Мастер диктует ему номер, а преступник говорит, что оставил «старый» или нерабочий, и связываться с ним нужно иначе.

Злоумышленник звонит настоящему клиенту и, притворяясь уже сотрудником сервиса, начинает рассказывать, что в автомобиле серьёзная поломка, требуется дорогостоящий ремонт, а деньги необходимо перевести прямо сейчас на карту якобы сотрудника компании.

Клиент, уверенный в том, что общается с сервисом, соглашается и переводит требуемую сумму по указанным мошенником реквизитам. Обман всплывает только когда потерпевший приходит забирать готовую машину.

За минувшие сутки в полицию обратились двое местных жителей – 45-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые пострадали от данной схемы мошенников и лишились более 100 тысяч рублей.