В Севастополе появится секция керлинга

Севастополь – южный город, но зимние виды спорта здесь тоже любят. Об этом можно точно сказать, посмотрев на энтузиастов редко встречающийся в России, но точно интересной и не банальной игры как керлинг.

В Севастополе совсем недавно появилась городская федерация этого спорта и даже есть параолимпийская команда, которая принесла в копилку городу несколько медалей всероссийских соревнований.

Корреспондент «Севкора» пообщался с руководителем этой федерации Артемием Цаплиным, когда, как и зачем играют в керлинг в Севастополе.

Первое впечатление

Наш диалог с Артемием произошел на Дне зимних видов спорта в ТЦ «Муссон». На этот фестиваль стянулись стройные ряды спортсменов, мам спортсменов и тренеров по трем видам спорта: хоккей, фигурное катание и керлинг.

Да, в основном на катке, мягко говоря, не совсем предназначенном для спортивных состязаний, были дети, подростки и их мамы, с восторгом воспринимающие спортивные успехи своих чад. Но один вид спорта выделялся, поскольку его представляли хоть и бодрые на вид, но в количестве всего трех человек спортсмены-колясочники.

Оказалось – это севастопольские керлингисты. Вокруг них «нарезал» круги бодрый молодой человек. Как можно было понять его активность была вызвана тем, что коммерческий каток ТЦ «Муссон» хоть и дает приют всем любителям зимних видов спорта, но подходит для них с натяжкой.

В Севастополе зимним спорта не легко развиваться, но они пытаются

Артемий готовил лед для показательных выступлений керлингистов. Тут я его и подловил, чтобы узнать все об этом экзотичном, как мне показалось, виде спорта.

Артемий, когда и зачем была создана севастопольская федерация керлинга?

Федерация керлинга Севастополя создалась в 2021 году. Аккредитацию мы получили летом 2022 года. Создали нашу организацию в первую очередь для популяризации этого вида спорта. В Севастополе зимним спорта не легко развиваться, но мы пытаемся. Сейчас у нас основные спортсмены – это спортсмены колясочники. Эта команда – бронзовые призеры Чемпионата России и серебряные призеры Кубка России. Но мы ждем открытия ледовых дворцов, после чего будем добиваться открытия отделения в спортшколе для детей.

Тут я подумал, что ожидание спортивных объектов самый частый ответ на вопрос, когда начнет развиваться тот или иной спорт в Севастополе.

А можно поподробней для наших читателей, как вообще играют в керлинг?

Команда состоит из 4 человек плюс 1 запасной – это классический керлинг. Есть также дисциплина смешанные пары. Там команда обязательно состоит из пары мужчин и девушек. Главной целью игры является постановка максимального количества камней как можно ближе к центру мишени, нарисованной на льду, и, соответственно, попытка помешать в этом команде соперника.

А наши параолимпийская команда тоже состоит из 4 человек?

В Севастополе постоянно занимается керлингом 8 спортсменов колясочников. В керлинге на колясках, как и в классическом играет 4 +1 и на льду должны находится спортсмены обоих полов.

Керлинг явно в тренде мировой повестки в межполовых дисциплинах.

В этом году нам ждать побед от этой команды?

В апреле в Новосибирске будет Чемпионат России с 20-29 апреля. Пока это ближайшие соревнования.

А как вообще образовалась эта команда и почему именно керлинг?

Команда образовалась еще в 2016 году, достаточно давно. Это очень активные люди, которые сначала и боччей занимались, и бильярдом. А потом вдруг у нас возникла идея попробовать себя в керлинге.

Тут на лице Артемия появилась задорная и немного хитрая улыбка. Воспоминание явно было приятным.

Мы поехали в 2016 году на Чемпионат России в Челябинске ничего не зная о виде спорта. Естественно, там заняли последнее место, но ребята загорелись.

Есть ли в Севастополе клубы или секции по керлингу, куда идти желающим заниматься?

К сожалению нет. Ждем открытия катка, где планируется детское отделение с бесплатными тренировками.

Видимо каток очень ждут, поскольку Артемий упомянул об этом дважды.

Это будет частная инициатива или секция в спортшколе какой-нибудь?

Да, обсуждалось создание секции именно в спортшколе, но какой именно пока еще не ясно. Повторюсь, мы ждем ледового дворца. Здесь, в «Муссоне», нам по нормам запрещено тренироваться.

Кому бы вы порекомендовали заниматься керлингом? Кому он подходит?

Он подходит для всех. На самом деле у нас, в России, это еще не так широко развито, но у нас уже синьоры (спортсмены от 50 лет и старше) есть, а в Канаде люди до 60 играют. То есть возрастного ограничения нет. Можно 7-летнему ребенку тренироваться и играть, так и уже совсем взрослые люди могут приходить в этот спорт.

Я правильно понимаю, что сама игра не такая физически затратная и достаточно лояльна для начинающих?

Есть элементы игры, которые требуют физической подготовки, но в целом, чтобы показывать результаты нужно приложить меньше усилий, чем в более популярных игровых видах спорта. В керлинге очень важны координация, точность, глазомер, дифференциация своих сил, поскольку много видов бросков и нужно их выполнять именно с той силой, с которой требуется.

На этом наш диалог завершился. Артемий со спортсменами поспешил собрать всех жалеющих попробовать себя в керлинге.

Послевкусие

Воодушевление руководителя федерации от своего спорта воодушевило и меня, правда лишь на то, чтобы понаблюдать реакцию людей на этот вид спорта. Вокруг керлингистов собралось около 20 человек, которые могли себя попробовать в толкании камня.

Так я провел час, после которого я никогда не скажу, что керлинг скучная и не интересная игра.

Дмитрий Островский