Севастополец зарегистрировал у себя 27 иностранцев

За фиктивную постановку на учет 27 иностранных граждан житель Севастополя приговорен к крупному штрафу.

Он обвиняется в совершении 11 преступлений по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

По версии следствия мужчина с августа 2022 года по март 2023 года фиктивно поставил на учет в своей квартире 1 гражданина Азербайджана, 18 граждан Армении, 3 граждан Узбекистана и 5 граждан Украины. В указанный период он подавал уведомления о прибытии к нему иностранных граждан, хотя в действительности они у него не проживали.

Таким образом, он лишил уполномоченные органы возможности осуществлять контроль в сфере миграции, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мировой судья судебного участка назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ольга Сурикова