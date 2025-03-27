В Минпросвещения представили список фильмов, рекомендуемых школьникам

В список от Минпросвещения попали классические советские фильмы и мультфильмы, а также ряд российских картин.

Картины поделены по блокам в зависимости от возраста обучающихся.

Так, например, ребятам 5-7 классов рекомендовано смотреть фильмы преимущественно 50-70хх годов. Среди них «Приключения Электроника» (1979), «Каникулы Петрова и Васечкина» (1984), «Белый Бим Черное Ухо» (1977), «На войне как на войне» (1968), «Ревизор» (1952), «Республика ШКИД» (1966), «Вождь краснокожих» (1962), «Старик Хоттабыч (1956), «Чапаев» (1934), а также «Иваново детство» и «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и др.

В числе фильмов, вошедших в перечень, — «Летят журавли», «Иди и смотри», «Офицеры» и «Легенда 17».

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai