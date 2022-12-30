В Севастополе «Пост №1» и «Полуденный выстрел» внесены в устав города

Заксобрание Севастополя единогласно проголосовало за закрепление исторических традиций несения Вахты памяти на Посту №1 и полуденного выстрела в уставе города.

Проект закона был рассмотрен во втором чтении. В голосовании приняло участие 18 народных избранников.

Полуденный выстрел будет производится с Константиновской батареи, а Вахту памяти будут нести ученики севастопольских школ у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

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Дмитрий Островский