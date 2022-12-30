Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечает День рождения

Сегодня свой День рождения отмечает губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев.

Знаем Михаила Владимировича как талантливого руководителя, опытного политики и настоящего патриота нашего города и страны.

С приходом Михаила Владимировича в городе воцарилось политическое взаимопонимание, прекратились закулисные игры и распри.

Благодаря энтузиазму и энергии губернатора в Севастополе реализовываются амбициозные федеральные проекты, на наших глазах город преображается.

От всей души желаем Михаилу Владимировичу крепкого здоровья, семейного благополучия, простого человеческого счастья.

Пусть Вас по жизни сопровождают преданные соратники и Вам покоряются все новые вершины!

Фото: nts-tv.com