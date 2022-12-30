Илья Журавлев: ЛДПР в Севастополе помогает бойцам на передовой и жителям освобожденных территорий

Уходящий год стал одним из самых непростых в истории ЛДПР. Партия понесла страшную утрату из жизни ушел бессменный лидер и ее создатель Владимир Жириновский.

О том, чем сегодня живет Севастопольское отделение ЛДПР, как переживает уход из жизни великого лидера и каковы основные итоги года для нее, «Севкор» поговорил с координатором регионального отделения, вице-спикером заксобрания Ильей Журавлевым.

— Илья Григорьевич, как партия переживает уход из жизни Владимира Вольфовича Жириновского, как отнеслись к этой потере севастопольцы.

— Действительно в уходящем году огромную потерю понесла не просто наша партия, а вся страна – ушел из жизни символ эпохи, по-настоящему великий политик, человек, предсказавший сегодняшние события Владимир Вольфович. Для меня было огромной честью быть лично знакомым с Владимиром Вольфовичем, вдохновляться его харизмой и талантом.

Кончина Владимира Вольфовича в буквальном смысле всколыхнула Севастополь. Несколько недель после нее к нам в общественную приемную стояла очередь из горожан, хотевших лично выразить соболезнования. Люди приходили и рассказывали, как их вдохновлял Владимир Вольфович, как им его будет не хватать, что его выступления поддерживали их в тяжелую минуту, вселяли уверенность в великом будущем нашей страны.

В память о Владимире Вольфовиче в партии стартовал общероссийский прием в партию. Многие приходят и говорят: хотели вступить всегда, но все не находили время, а не стало Владимира Вольфовича и поняли, что надо брать и вступать, затягивать не нужно. В рамках этого приема в Севастополе в партию вступили порядка 100 человек, и желающие продолжают приходить.

Отрадно отметить, что партию возглавил талантливый и достойный во всех смыслах политик Леонид Эдуардович Слуцкий, который продолжает великое дело Владимира Вольфовича и остается преданный его заветам.

— Какие направления деятельности партии в Севастополе в этом году были ключевыми.

— Как и вся страна наше региональное отделение сосредоточилось на помощи бойцам на передовой и жителям освобожденных территорий, оказавшихся под обстрелами, а также вынужденным переселенцам.

На базе Севастопольского отделения ЛДПР успешно функционирует волонтерский центр «Твори добро». Наши депутаты и активисты собирают средства и гуманитарную помощь: каждый помогает чем может, кто-то вяжет теплые вещи, кто-то печет выпечку, кто-то закупает необходимое обмундирование и оборудование. Все это наши волонтеры во главе с моим коллегой депутатом ЛДПР Андреем Куриновым лично отвозят бойцам на передовую.

Наш партиец, известный севастопольский музыкант Сергей Абрамович Бурштейн также регулярно посещает бойцов на передовой, сочиняя тематические песни, посвященные нашим защитникам.

Большое количество гуманитарной помощи мы собираем для жителей освобожденных территорий: теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты длительного хранения приносят наши активисты, да и просто севастопольцы.

Стараемся оказать всевозможную помощь всем вынужденным переселенцам, обращающимся к нам, ну и конечно же севастопольцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Наш партиец Павел Разиньков на протяжении длительного времени проработал волонтёром на Донбассе, в Макеевке, помогая местным жителям, которые живут в тяжелейших условиях, под обстрелами, даже без централизованного водоснабжения.

Хочу добавить, что и на ниве законодательной работы одним из ключевых событий могу отметить принятие депутатским корпусом Севастополя закона о мерах социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Счастлив, что являюсь соавтором этого закона. Уверен, наша задача номер один – сделать все возможное для поддержки и защиты военнослужащих, которые сегодня стоят на защите нашего Отечества, и их близких.

— Какие достижения партии в этом году вы хотели бы отметить.

— У нас налажена планомерная и четкая работа четырех районных отделений: Ленинского, Гагаринского, Балаклавского и Нахимовского. Во многом благодаря работе моего заместителя Артема Гордиенко. Хочу поблагодарить за работу наших координаторов Викторию Этенко, Наталию Самойленко, Ларису Бусыгину и Анастасию Столярову, за их труд и активную жизненную позицию.

Также хочу поблагодарить всех наших активистов, глав первичных организаций, членов избирательных комиссий всех уровней за их вклад в популяризацию идей ЛДПР в Севастополе.

На базе партии мы проводим культурные мероприятия, субботники, политические дискуссионные клубы, деловые встречи, просветительские семинары. Потому что несмотря ни на что жизнь продолжается и очень важно находить в себе силы жить простой нормальной жизнью.

— Известно, что на базе ЛДПР в Севастополе активно действует и развивается Молодёжная организация, расскажите несколько слов об ее успехах.

— Да, у нас действительно замечательные творческие молодые ребята, которые, к слову, и составляют костяк волонтерского центра «Твори добро». Именно на их плечи ложится львиная доля дел по сбору и распределению гуманитарной помощи.

Особые слова благодарности хочу выразить главе нашей молодежной организации Борису Этенко, который вывел ее работу на принципиально новый уровень.

На базе молодежки у нас функционирует футбольная команда, принимающая участие в городских соревнованиях, ребята занимаются творчеством, проводят интересные встречи и семинары. Многие уже попробовали себя на политической стезе, приняв участие в выборах в местные советы, став депутатами молодежного парламента.

Уверен, у севастопольской молодежи в ЛДПР блестящее будущее.

— Чтобы вы хотели пожелать своим однопартийцам в Новом году.

— Дорогие соратники, пусть Новый год принесет нам всем мир и добро, пусть все беды и горести останутся в старом, желаю каждому из вас крепкого здоровья и настоящего счастья! Искренне надеюсь, что в Новом году нашу партию ждут новые импульсы для развития и знаковые победы!

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина